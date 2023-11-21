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Locked On Spartans: MSU fighting adversity; Should CMU pay MSU back in full

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

We're still celebrating the Michigan State football's Old Brass Spittoon win over Indiana, specifically what impressed us the most and looking at how Maliq Carr and Katin Houser closed out the game.

We then play a game of "true or false" over Urban Meyer, MSU and Mike Elko, and getting money back from Central Michigan.

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