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Contract details for Michigan State assistant football coaches

Brian Lindgren is in his first year as Michigan State's offensive coordinator.
Brian Lindgren is in his first year as Michigan State's offensive coordinator.
Brendan Moore • Spartans Illustrated
Staff Writer
@bmoorecfb

Spartans Illustrated has obtained copies of many Michigan State assistant coaches' contracts via the Freedom of Information Act.

Readers may recall when newly hired MSU head football coach Jonathan Smith's contract was released at the end of November, Spartans Illustrated published the contract in full. Included in that was a $10.75 million per year salary pool for assistant coaches and support staff.

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