True freshman wide receiver Germie Bernard has entered the transfer portal, a Michigan State spokesperson confirmed to Spartans Illustrated. Bernard is the eighth MSU player to enter the portal in this cycle thus far.

Bernard totaled seven receptions, 128 receiving yards, two receiving touchdowns, six kick returns and 119 kick return yards in 12 games played for the Spartans this season. Bernard will have three years of eligibility remaining.