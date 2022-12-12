News More News
{{ timeAgo('2022-12-12 15:12:27 -0600') }} football Edit

Michigan State wide receiver Germie Bernard enters portal

MSU wide receiver Germie Bernard returning a kickoff
MSU wide receiver Germie Bernard returning a kickoff (© Nick King/Lansing State Journal / USA TODAY NETWORK)
Brendan Moore • Spartans Illustrated
Staff Writer
@bmoorecfb

True freshman wide receiver Germie Bernard has entered the transfer portal, a Michigan State spokesperson confirmed to Spartans Illustrated. Bernard is the eighth MSU player to enter the portal in this cycle thus far.

Bernard totaled seven receptions, 128 receiving yards, two receiving touchdowns, six kick returns and 119 kick return yards in 12 games played for the Spartans this season. Bernard will have three years of eligibility remaining.


Bernard was a former four star recruit out of Henderson, Nevada. He was one of the top prospects in MSU’s 2022 recruiting class.


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}