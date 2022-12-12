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football
Edit
Michigan State wide receiver Germie Bernard enters portal
Brendan Moore
•
Spartans Illustrated
Staff Writer
True freshman wide receiver
Germie Bernard has entered the transfer portal, a Michigan State spokesperson confirmed to Spartans Illustrated. Bernard is the eighth MSU player to enter the portal in this cycle thus far.
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Bernard totaled seven receptions, 128 receiving yards, two receiving touchdowns, six kick returns and 119 kick return yards in 12 games played for the Spartans this season. Bernard will have three years of eligibility remaining.
Bernard was a former four star recruit out of Henderson, Nevada. He was one of the
top prospects in MSU’s 2022 recruiting class.
Certain data provided by STATS, LLC
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