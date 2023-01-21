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football
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Michigan State picks up preferred walk-on commitment from Jaxson Wilson
Ryan O'Bleness
•
Spartans Illustrated
Managing Editor
The Michigan State football program has picked up another preferred walk-on commitment for 2023. Jaxson Wilson, who comes out of of Hartland High School in Michigan, announced his pledge to the Spartans on Saturday evening.
Wilson can play on the defensive line or on the offensive side of the ball as a tight end.
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Wilson is a legacy player for Michigan State as his dad, Travis Wilson, played fullback for the Spartans in the late 1990s and early 2000s.
"This is a place I have dreamed of playing (at) since I was a little kid," Wilson said in a statement posted to Twitter. "I am excited to follow in my dad's footsteps and become a (Spartan Dawg for life)!"
Michigan State offered Wilson a PWO spot on the roster on Dec. 15. He has scholarship offers from Saginaw Valley State, Wayne State, Davenport University and others.
The 6-foot-5, 240-pound Wilson also competes in track and field in the shot put event and is a Kensington Lakes Activities Association (KLAA) scholar athlete, according to his Twitter bio.
Wilson joins fellow preferred walk-on wide receiver Jack Yanachik as recent additions to Michigan State's roster.
Highlights
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