PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
{{ timeAgo('2023-01-16 14:38:14 -0600') }}
football
Edit
Michigan State gets PWO commitment from wide receiver Jack Yanachik
Brad LaPlante
•
Spartans Illustrated
Lead Hockey Writer
I am the hockey recruiting analyst at Spartans Illustrated. If I'm not doing that, I'm probably watching Law & Order: SVU or The Office, two very different but equally important TV shows.
Wide receiver Jack Yanachik has officially committed to Michigan State University as a preferred walk-on. The 6-foot-3 wide receiver/athlete from Warren, Michigan is expected to join the roster in 2023.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4xMDAlIENPTU1JVFRFRCDwn5Ka8J+kjSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoX210dWNrZXI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QENvYWNoX210dWNrZXI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vQ29hY2hIYXdrXzU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNo
SGF3a181PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RMU0Zv
b3RiYWxsX01JP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBETFNGb290YmFsbF9N
STwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0dv
R3JlZW4/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNHb0dy
ZWVuPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vOEZpMGJ4ZDAyVyI+cGlj
LnR3aXR0ZXIuY29tLzhGaTBieGQwMlc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSmFjayBZ
YW5hY2hpayAoQEpZYW5hY2hpaykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9KWWFuYWNoaWsvc3RhdHVzLzE2MTUwNzA2MTU1NjM4MjkyNDg/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAxNiwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Yanachik was part of the De La Salle team that won its second consecutive state title last year. The Pilots defeated Forest Hills Central 52-13 in the finals at Ford Field in Detroit. Yanachik received offers from Lawrence Tech and Wayne State.
In addition to his preferred walk-on offer from MSU, Yanachik received a PWO offer from Central Michigan, and had scholarship offers from Northwood, Lawrence Tech, Wayne State and others as well.
Currently, MSU has the No. 38-ranked recruiting class for 2023, headlined by four-star defensive end Andrew DePaepe, four-star defensive end Bai Jobe and four-star linebacker Jordan Hall.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMTUiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL21pY2hpZ2Fuc3RhdGUucml2
YWxzLmNvbS9uZXdzL21pY2hpZ2FuLXN0YXRlLWdldHMtcHdvLWNvbW1pdG1l
bnQtZnJvbS13aWRlLXJlY2VpdmVyLWphY2steWFuYWNoaWsiCiAgfSk7CiAg
KGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVt
ZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFn
TmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9h
ZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3
YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6
Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2Rl
Lmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9z
Y3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFy
Y2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGbWlj
aGlnYW5zdGF0ZS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRm1pY2hpZ2FuLXN0YXRl
LWdldHMtcHdvLWNvbW1pdG1lbnQtZnJvbS13aWRlLXJlY2VpdmVyLWphY2st
eWFuYWNoaWsmYzU9MjAyMjczMzExNSZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2ZyPTAi
IC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4KCgo=