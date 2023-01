Michigan State continues to add to its 2023 roster and the latest addition is kicker Tarik Ahmetbasic from Chippewa Valley High School in Clinton Township, Michigan. Ahmetbasic is joining the Spartans as a preferred walk-on. Ahmetbasic announced his commitment to the Spartans on Wednesday morning.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DT01NSVRURUTwn5+i4pqq77iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vTVNVX0Zvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBN U1VfRm9vdGJhbGw8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v Q29hY2hfbXR1Y2tlcj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hfbXR1 Y2tlcjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaEVs c19NU1U/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoRWxzX01TVTwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DVkJpZ1JlZHM/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENWQmlnUmVkczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9wcmVpc3Nkb24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QHByZWlzc2RvbjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9K YXJlZFB1cmNlbGxERVQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEphcmVkUHVy Y2VsbERFVDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9UaGVE X1pvbmU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRoZURfWm9uZTwvYT4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzVWUjJvU0VKNEoiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv bS81VlIyb1NFSjRKPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRhcmlrIEFobWV0YmFzaWMg KEBBaG1ldGJhc2ljVGFyaWspIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vQWhtZXRiYXNpY1RhcmlrL3N0YXR1cy8xNjE4MjMzNjY3NDk4OTYyOTQ5 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjUsIDIwMjM8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

"It feels great to finally become a Spartan because it was always my favorite college football team to watch growing up, even though we were focused more on soccer (when I was) a kid," Ahmetbasic told Spartans Illustrated after he announced his commitment. Ahmetbasic is rated as a four-and-a-half-star kicker by Kohl's Kicking. Additionally, Ahmetbasic didn't miss a single kick for Chippewa Valley as a senior, making all nine of his field goal attempts and drilling all 43 of his extra point attempts. He also handled punting duties. The Spartans offered Ahmetbasic a preferred walk-on spot on Dec. 16, 2022.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIHRvIHJlY2VpdmUgYW4gb2ZmZXIgdG8gcGxheSBhdCBN aWNoaWdhbiBTdGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5ISAoUFdPKTxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hFbHNfTVNVP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkBDb2FjaEVsc19NU1U8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vY29hY2hUd2VsbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNvYWNo VHdlbGxzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NWQmln UmVkcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ1ZCaWdSZWRzPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3ByZWlzc2Rvbj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5AcHJlaXNzZG9uPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL1RoZURfWm9uZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGhl RF9ab25lPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0phcmVk UHVyY2VsbERFVD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASmFyZWRQdXJjZWxs REVUPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaTVkemYxVVU2OSI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL2k1ZHpmMVVVNjk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVGFyaWsg QWhtZXRiYXNpYyAoQEFobWV0YmFzaWNUYXJpaykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BaG1ldGJhc2ljVGFyaWsvc3RhdHVzLzE2MDM4Mzg3 MTU3OTY3OTEyOTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgMTYs IDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==