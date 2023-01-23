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Michigan State gets PWO commitment from offensive lineman Cooper Terpstra

Michigan State Spartans Football Asst. Head Coach/Offensive Line Coach/Run Game Coordinator Chris Kapilovic
Michigan State Spartans Football Asst. Head Coach/Offensive Line Coach/Run Game Coordinator Chris Kapilovic
Kevin Knight • Spartans Illustrated
Asst. Managing Editor
@SpartyOnHuskers
A native Michigander and Hillsdale graduate, I’ve been covering MSU athletics since 2020 and following the Spartans since childhood. I work in transportation policy in DC where I’ve lived since 2011.

The Michigan State Spartans football team picked up a preferred walk-on commitment Monday evening from interior offensive lineman Cooper Terpstra. The 6-foot-4 and 265-pound prospect hails from Holland, Michigan and is expected to join the roster in 2023.

Initially committed to Grand Valley State University since June 2022, Terpstra had at least six offers, including fellow Division II Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference members Northwood University and Saginaw Valley State University, as well as Montana State at the Division I FCS level.

Terpstra currently attends West Ottawa High School in Holland and received a PWO offer from Michigan State back in late December.

Currently, MSU has the No. 38-ranked recruiting class for 2023 with 15 total scholarship commits or signees. The class is headlined by four-star defensive end Andrew DePaepe, four-star defensive end Bai Jobe and four-star linebacker Jordan Hall.

Terpstra joins tight end/defensive lineman Jaxson Wilson and wide receiver Jack Yanachik as recent preferred walk-on additions to Michigan State's roster.

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