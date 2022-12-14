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football
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Michigan State lands North Carolina transfer kicker Jonathan Kim
Brendan Moore
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Spartans Illustrated
Staff Writer
Michigan State has added kicker Jonathan Kim from the transfer portal. Kim played at North Carolina for four seasons before deciding to enter the transfer portal on Nov. 30.
Kim took an official visit to Michigan State from Dec. 12 to Dec. 14.
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Kim was a kickoff specialist at
North Carolina. He only attempted one field goal, which was missed, and three extra points, which were all made, while with the Tar Heels. He also attempted 237 kickoffs with 188 of those going for touchbacks in his four seasons in Chapel Hill.
The Spartans are in need of added depth at the kicker position. Freshman
Jack Stone entered the transfer portal back in November, which leaves Kim, Ben Patton, who just completed his redshirt junior season, and Stephen Rusnak, who just completed his sophomore season, for the 2023 campaign.
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