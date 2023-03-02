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football
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Why 2024 LB Keyshawn Flowers is 'very excited' about Michigan State offer
Ryan O'Bleness
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Spartans Illustrated
Managing Editor
Keyshawn Flowers, a rising 2024 linebacker out of Archbishop Spalding High School in Severn, Maryland, has been racking up the scholarship offers.
One of those recent offers is from Michigan State, and Flowers was thrilled and thankful to get a potential opportunity with the Spartans.
"I was very excited about the (Michigan State) offer," Flowers told Spartans Illustrated.
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