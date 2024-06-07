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Tom Izzo discusses hiring of Saddi Washington, transfer additions

Tom Izzo and several other Michigan State coaches spoke at the Detroit Economic Club.
Tom Izzo and several other Michigan State coaches spoke at the Detroit Economic Club. (David Harns / Spartans Illustrated)
Brendan Moore • Spartans Illustrated
Staff Writer
@bmoorecfb

Michigan State Athletics was the focal point of Friday’s Detroit Economic Club meeting at Little Caesars Arena.

The speaking program in the concourse of the home of the Detroit Pistons and Detroit Red Wings featured Director of Athletics Alan Haller, women’s basketball coach Robyn Fralick, hockey coach Adam Nightingale, volleyball coach Leah Johnson, and men’s basketball coach Tom Izzo.

After the event, Izzo discussed with Spartans Illustrated the new additions to his program including assistant coach Saddi Washington, who was officially hired on Thursday, the two incoming transfers – Frankie Fidler and Szymon Zapala, and more.

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