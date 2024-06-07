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Tom Izzo discusses hiring of Saddi Washington, transfer additions
Brendan Moore
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Spartans Illustrated
Staff Writer
Michigan State Athletics was the focal point of Friday’s Detroit Economic Club meeting at Little Caesars Arena.
The speaking program in the concourse of the home of the Detroit Pistons and Detroit Red Wings featured Director of Athletics
Alan Haller, women’s basketball coach Robyn Fralick, hockey coach Adam Nightingale, volleyball coach Leah Johnson, and men’s basketball coach Tom Izzo.
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