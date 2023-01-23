The gymnastics meet had just started. The Spartan women kept vaulting themselves in the air and landing with ease. Their teammates kept celebrating loudly and their coaching staff kept giving them hugs and high fives. On the other side of Jenison Field House, the Wolverine women were flying through the air on the uneven bars, to cheers of their own.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5VcCBmaXJzdCBmb3IgTVNVIGlzIEJhbGVpZ2ggR2FyY2lhLiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdThUYXdxYXJHQyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L3U4VGF3cWFyR0M8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGF2aWQgSGFybnMgKEBEYXZp
ZEhhcm5zKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RhdmlkSGFy
bnMvc3RhdHVzLzE2MTczMTI3NTAwMjczNzg2OTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+SmFudWFyeSAyMywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ta3lsYSBTY2h1bHRlIGVhcm5zIGEgOS45MDAuIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby9HNkhuRTJ3MkVQIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vRzZIbkUy
dzJFUDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEYXZpZCBIYXJucyAoQERhdmlkSGFybnMp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGF2aWRIYXJucy9zdGF0
dXMvMTYxNzMxMzIwNzYwMDcwMTQ0MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5K
YW51YXJ5IDIzLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NU1UmIzM5O3MgU2FnZSBLZWxsZXJtYW4gcmVjZWl2ZWQgYSA5Ljkg
ZnJvbSBvbmUganVkZ2UgYW5kIGEgOS44IGZyb20gdGhlIG90aGVyLiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vYTRSbkNMNHZJOCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L2E0Um5DTDR2STg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGF2aWQgSGFybnMgKEBEYXZp
ZEhhcm5zKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RhdmlkSGFy
bnMvc3RhdHVzLzE2MTczMTQ1MjQzODE3MjA1NzY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+SmFudWFyeSAyMywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HYWJyaWVsbGUgU3RlcGhlbiwgZm9yIHRoZSBTcGFydGFucy4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2pTODdha1NxbWQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS9qUzg3YWtTcW1kPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFNwYXJ0YW5zIElsbHVzdHJh
dGVkIChAU3BhcnRhbnNSaXZhbHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vU3BhcnRhbnNSaXZhbHMvc3RhdHVzLzE2MTczMTU1Nzk3NjUwNzU5
Njg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyMywgMjAyMzwvYT48
L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm
b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48
L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Not being a gymnastics aficionado myself – and having been fooled before on the technical aspects of the sport and the scoring – I looked around cautiously. I think the Spartans are winning. And I think they are doing better than the #2-ranked Wolverines. But to make sure, I ask the lady standing next to me near the vault. It’s clear that she has forgotten more about gymnastics than I will ever learn – and she confirmed my suspicions.
“This is a pretty big deal to us because of how good Michigan is,” she said.
I saw that the scoreboard said MSU 49.400, UM 49.125.
“MSU is winning, right?” I asked. "All the scores for the first rotation are accounted for?"
I have been fooled before, with minor deductions and/or corrections happening after the fact.
“Yes,” came the reply – with a big smile – before she scurried off with the rest of the MSU support staff to celebrate a solid first rotation and prepare for the reciprocal event, the bars.
Photo credit: Marvin Hall/Spartans Illustrated
The two teams switch corners and the media members in attendance follow.
And then it happens – the first Spartan on the bars falls and the Jenison crowd gasps.
I asked the photographer sitting next to me – and she confirmed my suspicions – about the extent of that green and white mistake. For those who are unfamiliar, each team takes the best five scores out of six performances -- so that fall has now left the rest of the team with no margin for error. If another Spartan falls, that’s going to be a big, big problem for Michigan State. The next five gymnasts had to lock it down.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5EZWxhbmllIEhhcmtuZXNzLCBvbiB0aGUgYmFycyBmb3IgdGhlIFNw
YXJ0YW5zLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vN1F6T3VyWlAzRiI+cGlj
LnR3aXR0ZXIuY29tLzdRek91clpQM0Y8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgU3BhcnRh
bnMgSWxsdXN0cmF0ZWQgKEBTcGFydGFuc1JpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TcGFydGFuc1JpdmFscy9zdGF0dXMvMTYxNzMy
MDgwMTYyNzQzOTEwND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDIz
LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HYWJyaWVsbGUgU3RlcGhlbiwgb24gdGhlIGJhcnMuIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby83Q3Z6Q3VwNkdqIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vN0N2
ekN1cDZHajwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEYXZpZCBIYXJucyAoQERhdmlkSGFy
bnMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGF2aWRIYXJucy9z
dGF0dXMvMTYxNzMxODc4Mjc4NzA2MzgwOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5KYW51YXJ5IDIzLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
And lock it down they did. In fact, Michigan State grabbed four of the top five spots on bars and won the event, 49.250 – 49.125. Bars scores:
1. Abby Heiskell, Michigan, 9.875
1. Olivia Zsarmani, MSU, 9.875
1. Delanie Harkness, MSU, 9.875
4. Jori Jackard, MSU, 9.850
4. Nikki Smith, MSU, 9.850
6. Naomi Morrison, Michigan, 9.825
6. Sierra Brooks, Michigan, 9.825
8. Nicoletta Koulos, Michigan, 9.800
8. Natalie Wojcik, Michigan, 9.800
8. Gabrielle Stephen, MSU, 9.800
11. Gabby Wilson, Michigan, 9.775
12. Skyla Schulte, MSU, 9.325
In addition, the Wolverines did decently on the vault, but not well enough to overcome the Spartans’ earlier performance. MSU won the vault as well, by a score of 49.400 to 49.375.
1. Nikki Smith, MSU, 9.950
2. Gabby Wilson, Michigan, 9.925
3. Skyla Schulte, MSU, 9.900
3. Sierra Brooks, Michigan, 9.900
5. Gabrielle Stephen, MSU, 9.875
5. Naomi Morrison, Michigan, 9.875
7. Sage Kellerman, MSU, 9.850
7. Natalie Wojcik, Michigan, 9.850
9. Olivia Zsarmani, MSU, 9.825
9. Jenna Mulligan, Michigan, 9.825
11. Baleigh Garcia, MSU, 9.775
11. Abby Heiskell, Michigan, 9.775
Photo credit: Marvin Hall/Spartans Illustrated
If you do the math, that means that MSU had the lead after two rotations. Both vault and bars were in the books and Michigan State led, 98.650 to 98.500. The capacity crowd of 4900 had packed Jenison Field House in hopes that their team would be able to pull off the upset – the Wolverines are a perennial Big Ten gymnastics power. MSU had not beaten Michigan in 15 years. Yet here they were, halfway to their goal.
Next up, the Spartans moved to the balance beam and the Wolverines moved to the floor routine. The Wolverines are very strong on floor this year and it showed in the results. The Spartans did well on the balance beam but the Wolverines did better on the floor.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HaWFuYSBLYWxlZmUgd2l0aCBhIGdvb2Qgc2hvd2luZyBvbiB0aGUg
YmVhbSB0b25pZ2h0IGZvciB0aGUgU3BhcnRhbnMuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9iSFVUQVQ0Z2kzIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vYkhVVEFUNGdp
MzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEYXZpZCBIYXJucyAoQERhdmlkSGFybnMpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGF2aWRIYXJucy9zdGF0dXMv
MTYxNzMyMzU5NTg3NjY3MTQ4OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51
YXJ5IDIzLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PbGl2aWEgWnNhcm1hbmkgb24gdGhlIGJlYW0uIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby8wSm13TnByeXhKIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vMEptd05w
cnl4SjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEYXZpZCBIYXJucyAoQERhdmlkSGFybnMp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGF2aWRIYXJucy9zdGF0
dXMvMTYxNzMyNDYwNzAxODc3NDUyOT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5K
YW51YXJ5IDIzLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BbiBpbXByZXNzaXZlIHBlcmZvcm1hbmNlIGJ5IE1pY2hpZ2FuIFN0
YXRlJiMzOTtzIFNreWxhIFNjaHVsdGUgb24gdGhlIGJlYW0uIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9BSWJJQW5neXlXIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vQUli
SUFuZ3l5VzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEYXZpZCBIYXJucyAoQERhdmlkSGFy
bnMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGF2aWRIYXJucy9z
dGF0dXMvMTYxNzMyNTgyMDM0Njg2MzYxNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5KYW51YXJ5IDIzLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5OaWtraSBTbWl0aCwgb24gdGhlIGJlYW0uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9pcndZUTkwcDdSIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vaXJ3WVE5MHA3
UjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEYXZpZCBIYXJucyAoQERhdmlkSGFybnMpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGF2aWRIYXJucy9zdGF0dXMv
MTYxNzMyNjQxNzM1NTg5MDY4OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51
YXJ5IDIzLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HYWJyaWVsbGUgU3RlcGhlbiBvbiB0aGUgYmVhbSBmb3IgTVNVLiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQVNwSWNJT25ndCI+cGljLnR3aXR0ZXIu
Y29tL0FTcEljSU9uZ3Q8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRGF2aWQgSGFybnMgKEBE
YXZpZEhhcm5zKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Rhdmlk
SGFybnMvc3RhdHVzLzE2MTczMjc2NTg5NzQ1NDc5Njg/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyMywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
Photo credit: Marvin Hall/Spartans Illustrated
In fact, Michigan scored the highest total event score of the evening on floor – a 49.550 – as compared to MSU’s 49.275 on the beam. After rotation 3 was done, Michigan had erased the Spartans lead and actually held a small lead in the overall meet, 148.050 – 147.925.
The Spartans moved to the floor and the Wolverines to the beam. The Wolverines’ weakest event is the bars so MSU knew it had a chance.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5VTSBsZWFkcyB0aGUgbmF0aW9uIG9uIHZhdWx0ICg0OS41MjUpIGFu
ZCBmbG9vciAoNDkuNTUwKSwgaXMgMm5kIG9uIHRoZSB1bmV2ZW4gYmFycyAo
NDkuNTYzKSwgYW5kIDE1dGggb24gdGhlIGJlYW0gKDQ5LjEyNSkuIFNvIHRo
ZSBXb2x2ZXJpbmVzIGFyZSBvbiB0aGVpciAmcXVvdDt3ZWFrZXN0JnF1b3Q7
IGV2ZW50IHRvIGZpbmlzaCBpdCBvdXQuIE1TVSBoYXMgdG8gcGVyZm9ybSBh
dCB0aGVpciBwZWFrIG9uIGZsb29yIGlmIHRoZXkmIzM5O3JlIGdvaW5nIHRv
IHB1bGwgdGhpcyBvbmUgb3V0LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28veTFp
WVNnTHE1bSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3kxaVlTZ0xxNW08L2E+PC9wPiZtZGFz
aDsgRGF2aWQgSGFybnMgKEBEYXZpZEhhcm5zKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0RhdmlkSGFybnMvc3RhdHVzLzE2MTczMzA1NjEyMzE3
NTMyMTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyMywgMjAyMzwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Smooth performances from the Spartans the rest of the way would put MSU in position to win.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iaW4iIGRpcj0i
bHRyIj4qTnlhaDwvcD4mbWRhc2g7IERhdmlkIEhhcm5zIChARGF2aWRIYXJu
cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EYXZpZEhhcm5zL3N0
YXR1cy8xNjE3MzMyOTIxNjQ3NjUyODY0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkphbnVhcnkgMjMsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CYWxlaWdoIEdhcmNpYS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3pz
MEJoSlYyRXEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS96czBCaEpWMkVxPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IERhdmlkIEhhcm5zIChARGF2aWRIYXJucykgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EYXZpZEhhcm5zL3N0YXR1cy8xNjE3MzMzODM4
MDIzMTY4MDA0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjMsIDIw
MjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NU1UmIzM5O3MgRGVsYW5pZSBIYXJrbmVzcywgd2l0aCBoZXIgZmxv
b3Igcm91dGluZS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0xlZVJveGFrS2Ui
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9MZWVSb3hha0tlPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERh
dmlkIEhhcm5zIChARGF2aWRIYXJucykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9EYXZpZEhhcm5zL3N0YXR1cy8xNjE3MzM0OTA3Nzk3NDA1Njk5
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjMsIDIwMjM8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGVyZSBhcmUgdHdvIHBlcmZvcm1hbmNlcyByZW1haW5pbmcgdG8g
YmUgYWRkZWQgdG8gdGhlIHRvdGFsIGFuZCB0aGUgU3BhcnRhbnMgdHJhaWwg
MTc3LjUyNSB0byAxNzcuNDI1LiBDb21pbmcgZG93biB0byB0aGUgd2lyZS48
L3A+Jm1kYXNoOyBEYXZpZCBIYXJucyAoQERhdmlkSGFybnMpIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGF2aWRIYXJucy9zdGF0dXMvMTYxNzMz
NDk2NjA0NzcyMzUyMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDIz
LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Then came the second gasp of the night – when a Wolverine fell on the beam. The door was open for the Spartans to take this thing home and give the Jenison crowd the historic rivalry victory they had been cheering for all night.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HYWJyaWVsbGUgU3RlcGhlbiwgZm9yIHRoZSBTcGFydGFucy4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzZYRlEwekZmUk0iPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS82WEZRMHpGZlJNPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERhdmlkIEhhcm5zIChARGF2
aWRIYXJucykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EYXZpZEhh
cm5zL3N0YXR1cy8xNjE3MzM1OTQ5MTU5MTcwMDQ4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjMsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iaGkiIGRpcj0i
bHRyIj5GcmVzaG1hbiBOaWtraSBTbWl0aC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvLzRiVWtLdHFkYlciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS80YlVrS3RxZGJXPC9h
PjwvcD4mbWRhc2g7IERhdmlkIEhhcm5zIChARGF2aWRIYXJucykgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EYXZpZEhhcm5zL3N0YXR1cy8xNjE3
MzM3NjE1OTYzMDI1NDA5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkg
MjMsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ta3lsYSBTaHVsdGUgZm9yIHRoZSBTcGFydGFucy4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvL1lHMDhmbmp6VnYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ZRzA4
Zm5qelZ2PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERhdmlkIEhhcm5zIChARGF2aWRIYXJu
cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EYXZpZEhhcm5zL3N0
YXR1cy8xNjE3MzM3ODQyMDEwODQ5MjgwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkphbnVhcnkgMjMsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
But then it all came down to the judges. How would the scores fall? Would MSU’s solid performance on the floor be enough to overcome Michigan’s weakness on the beam? Michigan’s balance beam score was the lowest of any event, 48.925, and MSU’s floor exercise score (49.275) – while not enough to win the event – was high enough to hand the overall victory to the Spartans.
When you add it all up, the Spartans won by a final score of 197.200 - 196.975 (never mind the typo in the tweet to come). As soon as the team heard that the score was final, they started celebrating their biggest regular season win in some time. And there was much rejoicing in Jension.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGF0JiMzOTtzIGEgdHlwby4gMTk3LjIwMCB0byAxOTYuOTc1Ljwv
cD4mbWRhc2g7IERhdmlkIEhhcm5zIChARGF2aWRIYXJucykgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EYXZpZEhhcm5zL3N0YXR1cy8xNjE3MzQw
MTE2NTczMjI0OTYwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMjMs
IDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0
cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0
PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Not only did MSU win three of the four events, their true freshman, Nikki Smith, was the overall winner of the all-around.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JJiMzOTttIG5vIGd5bW5hc3RpY3MgZXhwZXJ0LCBidXQgaXQmIzM5
O3MgbXkgdW5kZXJzdGFuZGluZyB0aGF0IE1TVSBiZWF0IFVNIG9uIHRocmVl
IG91dCBvZiBmb3VyIGV2ZW50cyB0b25pZ2h0LiBUaGUgU3BhcnRhbnMgd29u
IG9uIHZhdWx0LCBiYXJzLCBhbmQgYmVhbTsgdGhlIFdvbHZlcmluZXMgd29u
IG9uIGZsb29yLiBUaGUgb3ZlcmFsbCBjaGFtcGlvbiB3YXMgTVNVJiMzOTtz
IE5pa2tpIFNtaXRoLCBhIHRydWUgZnJlc2htYW4uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9aa3JYRFNBWEh3Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vWmtyWERTQVhI
dzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEYXZpZCBIYXJucyAoQERhdmlkSGFybnMpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGF2aWRIYXJucy9zdGF0dXMv
MTYxNzM0MzgxMDgyMDAwNTg4OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51
YXJ5IDIzLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Photo credit: Marvin Hall/Spartans Illustrated
MSU took six of the top eight scores on beam and Michigan was forced to use a 9.550 as their fifth best score:
1. Gabrielle Stephen, MSU, 9.900
1. Natalie Wojcik, Michigan, 9.900
3. Gabby Wilson, Michigan, 9.875
4. Giana Kalefe, MSU, 9.850
4. Skyla Schulte, MSU, 9.850
4. Baleigh Garcia, MSU, 9.850
7. Olivia Zsarmani, MSU, 9.825
7. Nikki Smith, MSU, 9.825
7. Carly Bauman, Michigan, 9.825
10. Nicoletta Koulos, Michigan, 9.775
11. Abby Heiskell, Michigan, 9.550
12. Sierra Brooks, Michigan, 9.375
On floor, the Wolverines performed very well, taking five of the top seven spots. But MSU’s solid performance up and down the lineup secured the win for the home team:
1. Sierra Brooks, Michigan, 9.950
2. Nicoletta Koulos, Michigan, 9.925
2. Naomi Morrison, Michigan, 9.925
4. Nikki Smith, MSU, 9.900
5. Nyah Smith, MSU, 9.875
5. Abby Heiskell, Michigan, 9.875
5. Gabby Wilson, Michigan, 9.875
8. Delanie Harkness, MSU, 9.850
8. Gabrielle Stephen, MSU, 9.850
10. Reyna Guggino, Michigan, 9.825
11. Skyla Schulte, MSU, 9.800
12. Baleigh Garcia, MSU, 9.775
Photo credit: Marvin Hall/Spartans Illustrated
Photo credit: Marvin Hall/Spartans Illustrated
Photo credit: Marvin Hall/Spartans Illustrated
Photo credit: Marvin Hall/Spartans Illustrated
After the awards ceremony, the Spartan gymnasts celebrated with their friends, family, and fans -- and signed autographs for hundreds of the Spartan faithful who had cheered them on.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Tb21lIGluY3JlZGlibGUgcm9sZSBtb2RlbHMgb24gdGhpcyA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01TVV9HeW1uYXN0aWNzP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNU1VfR3ltbmFzdGljczwvYT4gdGVhbSEh8J+S
mvCfpI3wn6S48J+PvuKAjeKZgu+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
ODVyWVJxUmE5dSI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzg1cllScVJhOXU8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgQ2F0aHkgTGVic3RlciAoQGNjbGVic3RlcikgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jY2xlYnN0ZXIvc3RhdHVzLzE2MTczNjcxNzAw
NTY2MDk3OTU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAyMywgMjAy
MzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
After the meet was over, I was able to catch up with MSU gymnastics head coach Mike Rowe. Here's what he had to say about the epic events of Sunday evening in East Lansing: