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Red Cedar Radar: Where does MSU basketball stand heading into Big Ten play?

Michigan State guard Tre Holloman drives down the court against Indiana State
Michigan State guard Tre Holloman drives down the court against Indiana State (Marvin Hall - Spartans Illustrated)
Sydney Padgett • Spartans Illustrated
Staff Writer and Podcast Host

Paul Fanson and I break down how the Michigan State men's basketball team is looking heading into its conference schedule.

We recap the team's last four wins, including the most recent victory, an 87-75 win over Indiana State.

Paul provides some of his expert statistical analysis to make predictions about where MSU will end up heading into March.

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