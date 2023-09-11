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Red Cedar Radar: Overview of Mel Tucker's suspension

Spartan Stadium
Spartan Stadium (Marvin Hall (Spartans Illustrated))
Sydney Padgett • Spartans Illustrated
Staff Writer and Podcast Host

I was joined on "Red Cedar Radar" by Spartans Illustrated's Brendan Moore and Kevin Knight to discuss the suspension of Michigan State Football's head coach Mel Tucker.

After a brief overview of the situation, we switch gears to discuss what it means to have Harlon Barnett and Mark Dantonio taking on new roles on the coaching staff.

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