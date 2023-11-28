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Red Cedar Radar: New era of MSU Football

Jonathan Smith looks toward the scoreboard during the first half of the annual rivalry game vs. Oregon on Friday, Nov. 24, 2023 at Autzen Stadium in Eugene, Ore.
Jonathan Smith looks toward the scoreboard during the first half of the annual rivalry game vs. Oregon on Friday, Nov. 24, 2023 at Autzen Stadium in Eugene, Ore. (Abigail Dollins / USA TODAY NETWORK)
Sydney Padgett • Spartans Illustrated
Staff Writer and Podcast Host

Paul, Brendan, and I are finally all back together to break down the recent hire of Jonathan Smith as Michigan State Football's new head coach. We discuss Smith's background, updates on his coaching staff, and the transfer portal.

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