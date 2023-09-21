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Red Cedar Radar: Maryland versus Michigan State preview

Sydney Padgett • Spartans Illustrated
Staff Writer and Podcast Host

I was joined by Pat Donohue, long time beat writer/analyst for the University of Maryland, and currently with Baltimore Sports and Life, to break down the Terrapins' past games and look ahead to their matchup with Michigan State.

Check out this preview to get all the information you need to know before the Terrapins come to town on Saturday.

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