Michigan State is adding another transfer, this time on special teams. Ohio State transfer punter Michael O’Shaughnessy announced his commitment to MSU on Wednesday night. MSU head coach Mel Tucker and special teams coordinator Ross Els are adding some competition to the punting room following the departure of Bryce Baringer.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FeGNpdGVkIHRvIGFubm91bmNlIHRoYXQgSSBhbSBjb21taXR0ZWQg dG8gTWljaGlnYW4gU3RhdGUgVW5pdmVyc2l0eSEgUmVhZHkgdG8gZ2V0IHRv IHdvcmshIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9H T0dSRUVOP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jR09H UkVFTjwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9t dHVja2VyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaF9tdHVja2VyPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoRWxzX01TVT9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hFbHNfTVNVPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2NvYWNoVHdlbGxzP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBjb2FjaFR3ZWxsczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9NYXNvblJ1ZGR5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBN YXNvblJ1ZGR5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vOTVkaWk3YWhH WiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzk1ZGlpN2FoR1o8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg TWljaGFlbCBPJiMzOTtTaGF1Z2huZXNzeSAoQG1pa2Vvc2gyMykgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9taWtlb3NoMjMvc3RhdHVzLzE2MjM0 NzExNDU0ODI2OTA1NjA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkg OCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

O’Shaughnessy visited Michigan State in late January and reported an offer from the Spartans on Jan. 29. The former Buckeye has only attempted one punt during his career at Ohio State, according to Sports Reference, a 41-yarder against Rutgers during the 2022 season. O’Shaughnessy joins Ryan Eckley, who is the only returning punter from Michigan State's 2022 roster. Eckley walked on to MSU last season and appeared in one game to preserve his redshirt. He had one punt for 41 yards against Akron.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFua2Z1bCBmb3IgdGhlIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIHNwZW5kIHRo ZSBkYXkgd2l0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNo X210dWNrZXI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNoX210dWNrZXI8 L2E+LCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoRWxzX01T VT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29hY2hFbHNfTVNVPC9hPiwgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9jb2FjaFR3ZWxscz9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AY29hY2hUd2VsbHM8L2E+LCBhbmQgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NYXNvblJ1ZGR5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBNYXNvblJ1ZGR5PC9hPi4gSG9ub3JlZCB0byByZWNlaXZlIGFu IG9mZmVyIGZyb20gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9NU1Vf Rm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1TVV9Gb290YmFsbDwv YT4hIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8xeHdjeUVMUEZnIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vMXh3Y3lFTFBGZzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNaWNoYWVsIE8m IzM5O1NoYXVnaG5lc3N5IChAbWlrZW9zaDIzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL21pa2Vvc2gyMy9zdGF0dXMvMTYxOTg0Mjg1MTg4OTkw MTU2OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5IDI5LCAyMDIzPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=