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Michigan State offers 2026 DE David Schwerzel: 'Strong environment there'
Brendan Moore
•
Spartans Illustrated
Staff Writer
Class of 2026 three-star defensive end David Schwerzel was one of the unofficial visitors to receive a scholarship offer from Michigan State on Monday.
The Seattle native spoke to Spartans Illustrated following his offer and visit to Michigan State.
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Schwerzel (6-foot-4, 240 pounds) is at least somewhat familiar with the Spartan program, despite being from the Pacific Northwest region of the country.
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