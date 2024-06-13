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Michigan State offers 2026 DE David Schwerzel: 'Strong environment there'

David Schwerzel received an offer from Michigan State this week.
David Schwerzel received an offer from Michigan State this week. (Nick Lucero/Rivals.com)
Brendan Moore • Spartans Illustrated
Staff Writer
@bmoorecfb

Class of 2026 three-star defensive end David Schwerzel was one of the unofficial visitors to receive a scholarship offer from Michigan State on Monday.

The Seattle native spoke to Spartans Illustrated following his offer and visit to Michigan State.

Schwerzel (6-foot-4, 240 pounds) is at least somewhat familiar with the Spartan program, despite being from the Pacific Northwest region of the country.

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