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Michigan State adds four-star 2024 defensive end to weekend visitors list

© David Reginek-USA TODAY Sports
© David Reginek-USA TODAY Sports (© David Reginek-USA TODAY Sports)
Dylan Callaghan-Croley • Spartans Illustrated
Recruiting Writer

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Michigan State has added a four-star defensive end from the 2024 recruiting cycle to their visitors list for this weekend.

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