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Locked On Spartans: MSU suspends Mel Tucker amidst investigation

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Michigan State head coach Mel Tucker has been suspended as he is in the midst of a Title IX investigation after having improper relations with sexual assault survivor and advocate Brenda Tracy.

What does this mean for the rest of the season, and where can MSU possibly go from here?

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