Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Locked On Spartans: Moral victory over Purdue?; MSU Bracketology answers

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Michigan State men's basketball fought to a close defeat against Purdue and Big Ten officiating, but does it leave a good taste in our mouths ahead of March Madness? And what does MSU bracketology look like ahead of Selection Sunday?

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement