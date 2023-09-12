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Justin Rose Podcast: Separating Mel Tucker from the Spartan Program

Justin Rose
Podcast/Writer

Justin Rose and Michael Spath offer their takes on Mel Tucker and why his bad decisions should not be conflated with Michigan State’s players and coaches as they move forward.

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