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football
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2026 CB AJ Marks on Michigan State offer: 'Been a fan since I was a kid'
Ryan O'Bleness
•
Spartans Illustrated
Managing Editor
Michigan State offered in-state 2026 cornerback
AJ Marks on Tuesday.
Marks, who is from Farmington Hills, Michigan and attends Orchard Lake St. Mary's Preparatory, has been establishing a relationship with the Spartans for a while. He has already taken multiple visits to MSU.
Michigan State is building a relationship early with Marks, and the scholarship offer is the next step in the process. The offer meant a lot to the talented defensive back prospect.
"I was really happy to get the MSU offer," Marks excitedly told Spartans Illustrated.
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