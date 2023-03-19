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football
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2024 four-star offensive tackle DeAndre Carter enjoys Michigan State visit
Ryan O'Bleness
•
Spartans Illustrated
Managing Editor
Michigan State had a big unofficial visitor on campus this weekend as elite four-star offensive tackle DeAndre Carter made the long trek from Santa Ana, California to East Lansing, Michigan.
Carter currently attends Mater Dei High School in California — one of the top programs in the nation. He ranks as the No. 5 offensive tackle, No. 8 player in the state of California and No. 72 player nationally in the 2024 class.
Carter had a good time at MSU, and Spartans Illustrated caught up with him to discuss the trip.
"The visit was good," Carter said. "I had a good time there. I got to see the facilities, the campus and a dorm and the stadium."
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