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Red Cedar Radar Podcast: MSU March Madness Recap

Sydney Padgett • Spartans Illustrated
Staff Writer

Red Cedar Radar host Sydney invites Spartans Illustrated staff writer Brendan Moore on the pod to recap his experience covering the USC and Marquette games. Sydney and Brendan look ahead to MSU's Kansas State matchup and take a trip around the Big Ten to discuss how other teams made out in March Madness.

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