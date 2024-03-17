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Pick Your Favorite: Spartans Illustrated's Most Favorite Spartan Tournament

David Harns • Spartans Illustrated
Publisher
@davidharns

Welcome to the Spartans Illustrated Michigan State Men's Basketball Favorite Player Tournament!

Michigan State fans have enjoyed the basketball highs and lows with hundreds of players over the years. Fans have naturally gravitated to certain players, whether it was because of their success on the court, their attitude, their community involvement, their success in the NBA, and more.

The unique part about fandom is that Spartan fans can see two different players and make two sets of arguments about why this player is better, or more likable, or just ... well ... their favorite.

In order to determine the all-time favorite MSU player for today's fanbase, we reached out for nominations, seeded them, and arranged them into four regions

- Izzo Region (Cassius Winston, 1 seed, above)

- Heathcote Region (Scott Skiles, 1 seed, below)

- Ganakas Region (Magic Johnson, 1 seed, below)

- Newell Region (Steve Smith, 1 seed, below)

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First Four Games

To complete the field of 64, four play-in games were played among eight walk-ons. The results:

Kenny Goins defeated Mike Kebler,

Mat Ishbia defeated Colby Wollenman,

Anthony Ianni defeated Conner George,

Austin Thornton defeated Tim Bograkos,

First Round Voting  

Ganakas Region

#1 Magic Johnson defeated #16 Jamie Feick, 99-1

#9 AJ Granger defeated #8 Tum Tum Nairn Jr, 51-49

#5 Jaren Jackson Jr defeated Ben Carter, 97-3

#4 Morris Peterson defeated Travis Walton, 87-13

#6 Shannon Brown defeated #11 Matt Costello, 58-42

#3 Adreian Payne defeated #14 Aloysius Anagonye, 91-9

#10 Zach Randolph defeated #7 Kevin Willis, 88-12

#2 Shawn Respert defeated #15 Sam Vincent, 95-5

Izzo Region

#1 Cassius Winston defeated #16 Mat Ishbia, 98-2

#9 Chris Hill defeated #8 Stan Washington, 78-22

#5 Charlie Bell defeated #12 Derrick Nix, 70-30

#4 Johnny Green defeated #13 Lindsay Hairston, 93-7

#11 Delvon Roe defeated #6 Andre Hutson, 51-49

#3 Xavier Tillman defeated #14 Jason Klein, 99-1

#10 Matt McQuaid defeated #7 Mike Peplowski, 90-10

#2 Jason Richardson defeated #15 Durrell Summers, 82-18

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