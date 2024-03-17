Welcome to the Spartans Illustrated Michigan State Men's Basketball Favorite Player Tournament!
Michigan State fans have enjoyed the basketball highs and lows with hundreds of players over the years. Fans have naturally gravitated to certain players, whether it was because of their success on the court, their attitude, their community involvement, their success in the NBA, and more.
The unique part about fandom is that Spartan fans can see two different players and make two sets of arguments about why this player is better, or more likable, or just ... well ... their favorite.
In order to determine the all-time favorite MSU player for today's fanbase, we reached out for nominations, seeded them, and arranged them into four regions
- Izzo Region (Cassius Winston, 1 seed, above)
- Heathcote Region (Scott Skiles, 1 seed, below)
- Ganakas Region (Magic Johnson, 1 seed, below)
- Newell Region (Steve Smith, 1 seed, below)
First Four Games
To complete the field of 64, four play-in games were played among eight walk-ons. The results:
Kenny Goins defeated Mike Kebler,
Mat Ishbia defeated Colby Wollenman,
Anthony Ianni defeated Conner George,
Austin Thornton defeated Tim Bograkos,
First Round Voting
Ganakas Region
#1 Magic Johnson defeated #16 Jamie Feick, 99-1
#9 AJ Granger defeated #8 Tum Tum Nairn Jr, 51-49
#5 Jaren Jackson Jr defeated Ben Carter, 97-3
#4 Morris Peterson defeated Travis Walton, 87-13
#6 Shannon Brown defeated #11 Matt Costello, 58-42
#3 Adreian Payne defeated #14 Aloysius Anagonye, 91-9
#10 Zach Randolph defeated #7 Kevin Willis, 88-12
#2 Shawn Respert defeated #15 Sam Vincent, 95-5
Izzo Region
#1 Cassius Winston defeated #16 Mat Ishbia, 98-2
#9 Chris Hill defeated #8 Stan Washington, 78-22
#5 Charlie Bell defeated #12 Derrick Nix, 70-30
#4 Johnny Green defeated #13 Lindsay Hairston, 93-7
#11 Delvon Roe defeated #6 Andre Hutson, 51-49
#3 Xavier Tillman defeated #14 Jason Klein, 99-1
#10 Matt McQuaid defeated #7 Mike Peplowski, 90-10
#2 Jason Richardson defeated #15 Durrell Summers, 82-18
CURRENT MATCHUPS OPEN FOR VOTING
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icXN0IiBkaXI9
Imx0ciI+MSB2IDE2PC9wPiZtZGFzaDsgU3BhcnRhbnMgSWxsdXN0cmF0ZWQg
KEBTcGFydGFuc1JpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9TcGFydGFuc1JpdmFscy9zdGF0dXMvMTc2OTM1MzE2NzcyNzEzMzE4Mj9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAxNywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icXN0IiBkaXI9
Imx0ciI+OCB2IDk8L3A+Jm1kYXNoOyBTcGFydGFucyBJbGx1c3RyYXRlZCAo
QFNwYXJ0YW5zUml2YWxzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L1NwYXJ0YW5zUml2YWxzL3N0YXR1cy8xNzY5MzUzMTcwMzUyNzk5NzY2P3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDE3LCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icXN0IiBkaXI9
Imx0ciI+NSB2IDEyPC9wPiZtZGFzaDsgU3BhcnRhbnMgSWxsdXN0cmF0ZWQg
KEBTcGFydGFuc1JpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9TcGFydGFuc1JpdmFscy9zdGF0dXMvMTc2OTM1MzE3MzY4NzMxMjM4OD9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAxNywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icXN0IiBkaXI9
Imx0ciI+NCB2IDEzPC9wPiZtZGFzaDsgU3BhcnRhbnMgSWxsdXN0cmF0ZWQg
KEBTcGFydGFuc1JpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9TcGFydGFuc1JpdmFscy9zdGF0dXMvMTc2OTM1MzE3NjM5MjU4OTY0OT9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAxNywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icXN0IiBkaXI9
Imx0ciI+NiB2IDExPC9wPiZtZGFzaDsgU3BhcnRhbnMgSWxsdXN0cmF0ZWQg
KEBTcGFydGFuc1JpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9TcGFydGFuc1JpdmFscy9zdGF0dXMvMTc2OTM1MzE3OTY3MjUzOTI0NT9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAxNywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icXN0IiBkaXI9
Imx0ciI+MyB2IDE0PC9wPiZtZGFzaDsgU3BhcnRhbnMgSWxsdXN0cmF0ZWQg
KEBTcGFydGFuc1JpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9TcGFydGFuc1JpdmFscy9zdGF0dXMvMTc2OTM1MzE4MjU3NDk2NTEyNj9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAxNywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icXN0IiBkaXI9
Imx0ciI+NyB2IDEwPC9wPiZtZGFzaDsgU3BhcnRhbnMgSWxsdXN0cmF0ZWQg
KEBTcGFydGFuc1JpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9TcGFydGFuc1JpdmFscy9zdGF0dXMvMTc2OTM1MzE4NTg1NDg5MDM4Nz9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAxNywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0icXN0IiBkaXI9
Imx0ciI+MiB2IDE1PC9wPiZtZGFzaDsgU3BhcnRhbnMgSWxsdXN0cmF0ZWQg
KEBTcGFydGFuc1JpdmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9TcGFydGFuc1JpdmFscy9zdGF0dXMvMTc2OTM1MzE4ODk2NzEzMzQ3OT9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCAxNywgMjAyNDwvYT48L2Jsb2Nr
cXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3
aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Njcmlw
dD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Check back daily to see which polls are open and which votes are being cast. Be sure to spread the word to your friends and family and have them cast their votes as well!
Join the discussion on this article in our premium forums by subscribing to Spartans Illustrated and clicking
. You can also follow us on here , Twitter , Facebook Threads, TikTok, and . For video content, including our Instagram podcast, find us on Red Cedar Radar and consider subscribing. YouTube