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Photo Gallery: Michigan State 69, Mississippi State 51

David Harns • Spartans Illustrated
Publisher
@davidharns

The Michigan State Spartans advanced in the NCAA Tournament, defeating Mississippi State, 69-51, in Charlotte, NC. Be sure to check out Kevin Thomas' ten thoughts on the game as well as Matt Sheehan's and Carter Elliott's podcast breakdown. Tom Izzo called it an old school win.

When you're done with all that, scroll through the photos taken by Spartans Illustrated's Greg Sabin:


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