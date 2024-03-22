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Locked On Spartans: MSU basketball wins big in March Madness opener

Matt Sheehan • Spartans Illustrated
Staff Writer

Jaden Akins said enough of the nonsense. Mady Sissoko decided every rebound was his. Tyson Walker performed magic. The Michigan State defense was a straightjacket all game. The Spartans defeated Mississippi State in the Round of 64 by a final score of 69-51, which Tom Izzo called an "old school win." ONTO NORTH CAROLINA.

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