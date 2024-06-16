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Michigan State offer 'means everything' for 2026 CB Jalon Copeland
Brendan Moore
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Spartans Illustrated
Staff Writer
While this weekend was mainly highlighted by the six official visitors Michigan State brought to campus, the staff also dished out an offer to class of 2026 three-star cornerback Jalon Copeland.
Copeland discussed his recent offer from Michigan State with Spartans Illustrated.
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