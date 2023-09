There was a pleasant surprise on game day for Michigan State fans as 2024 three-star linebacker/athlete Jadyn Walker flipped his committed from Toledo to MSU on Saturday. Walker is on an unofficial visit today and received the offer from defensive coordinator/linebackers coach Scottie Hazelton. He committed shortly afterward.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFuayB5b3UgdG8gZXZlcnlvbmUgYXQgVG9sZWRvIGZvciBiZWxp ZXZpbmcgaW4gbWUsIGJ1dCBldmFsdWF0aW5nIG15IGZ1dHVyZSBhZnRlciBh biBpbmNyZWRpYmxlIGNvbnZlcnNhdGlvbiB3aXRoIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vU2NvdHRpZUhhemVsdG9uP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPkBTY290dGllSGF6ZWx0b248L2E+IGFuZCByZWNlaXZpbmcgYW4g b2ZmZXIgZnJvbSBNaWNoaWdhbiBTdGF0ZSwgSSBhbSBleGNpdGVkIHRvIGFu bm91bmNlIEkgd2lsbCBiZSBhIFNwYXJ0YW4hIEdPIEdSRUVOISEhIPCfkprw n6SNPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaF9tdHVja2Vy P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2FjaF9tdHVja2VyPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1BOSHVza2llRkI/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QFBOSHVza2llRkI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hUd2ljaFBOP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBDb2FjaFR3aWNoUE48L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby80Qmw1 akVEMkgzIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vNEJsNWpFRDJIMzwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBKYWR5biBXYWxrZXIgKEBKYWR5bldhbGtlcjIwKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0phZHluV2Fsa2VyMjAvc3RhdHVzLzE3MDA1 NzcwMDgyNDQxNzQ5ODM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVy IDksIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

While he was committed to the Rockets and has great expect respect for the Toledo program, Walker was hoping the Michigan State offer would come through. And when it did, he knew he was home. "Basically, I was just waiting for the (Michigan State) offer to come in, and then whenever it came in, I knew I had to make my decision," Walker told Spartans Illustrated. "I feel great. My decision was great. I feel like I'm wanted here. Go Green!" In addition to Toledo and Michigan State, Walker has scholarship offers from Arizona State and Eastern Kentucky. He also has interest from Illinois.

Walker is an in-state prospect who currently plays for Portage Northern High School. He is teammates with 2026 offensive lineman Gregory Patrick, who is a big time priority for Michigan State as well. Walker also plays wide receiver for the Huskies.

While Walker is currently not ranked, a big senior campaign could change that by November.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYXVnaHQgdXAgd2l0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0phZHluV2Fsa2VyMjA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEphZHlu V2Fsa2VyMjA8L2E+IHdobyBqdXN0IGNvbW1pdHRlZCB0byBNaWNoaWdhbiBT dGF0ZSBVbml2ZXJzaXR5IHRvZGF5LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v dDY2QzcxbDRneSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3Q2NkM3MWw0Z3k8L2E+PC9w PiZtZGFzaDsgU3BhcnRhbnMgSWxsdXN0cmF0ZWQgKEBTcGFydGFuc1JpdmFs cykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TcGFydGFuc1JpdmFs cy9zdGF0dXMvMTcwMDU4MzY0ODMyMjMxODc2MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIgOSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK

Portage Northern head coach Kurt Twichell mentioned that Walker has added 25 pounds of good weight over the past year, and could still add more before reaching the college level. In fact, Twichell thinks that Walker's profile is similar to that of MSU redshirt senior linebacker Jacoby Windmon. Twichell also mentioned that Michigan State was always the school that Walker wanted to attend.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYXVnaHQgdXAgdy8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9KYWR5bldhbGtlcjIwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKYWR5bldh bGtlcjIwPC9hPiYjMzk7cyBjb2FjaCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0NvYWNoVHdpY2hQTj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ29h Y2hUd2ljaFBOPC9hPiBkdXJpbmcgaGFsZnRpbWUuIEhlIHNhaWQgdGhhdCBK YWR5biBoYXMgcHV0IG9uIDI1IHBvdW5kcyBpbiB0aGUgbGFzdCB5ZWFyLCBo YXMgdGhlIGZyYW1lIHRvIHB1dCBvbiBtb3JlLCBpcyBhIHNvbGlkIGNvbW1p dC4gVGhpcyBpcyB0aGUgb2ZmZXIgaGUgd2FzIHdhaXRpbmcgZm9yICZhbXA7 IHdvbiYjMzk7dCBiZSBnb2luZyBlbHNld2hlcmUuIFNheXMgaGUgcHJvamVj dHMgb3V0IHRvIGEgSmFjb2J5IFdpbmRtb24uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby8wdGhCcG1LWnhPIj5odHRwczovL3QuY28vMHRoQnBtS1p4TzwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBEYXZpZCBIYXJucyAoQERhdmlkSGFybnMpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGF2aWRIYXJucy9zdGF0dXMvMTcwMDYx ODQ5MzE2NTUxNDg3OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0ZW1iZXIg OSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK