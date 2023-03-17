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In-state OL Andrew Dennis talks Michigan State visit

Courtesy of Andrew Dennis
Courtesy of Andrew Dennis
Dylan Callaghan-Croley • Spartans Illustrated
Recruiting Writer

One of the state’s emerging talents in the 2024 recruiting cycle, offensive lineman Andrew Dennis was in East Lansing on Tuesday and shortly afterward Spartans Illustrated caught up with the three-star prospect to discuss the visit.

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