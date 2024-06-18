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2028 in-state QB Donald Tabron II discusses offer from Michigan State
Brendan Moore
•
Spartans Illustrated
Staff Writer
Class of 2028 quarterback Donald Tabron II, who will be a freshman at Cass Tech in Detroit this fall, has had his chance to impress the Michigan State coaching staff already.
Tabron received a scholarship offer from Michigan State on Monday and he discussed his offer with Spartans Illustrated.
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