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2025 defensive back Jordyn Woods discusses first trip to Michigan State

Jordyn Woods at Michigan State junior day visit on Feb. 3, 2023. (Photo courtesy of Jordyn Woods)
Jordyn Woods at Michigan State junior day visit on Feb. 3, 2023. (Photo courtesy of Jordyn Woods)
Dylan Callaghan-Croley • Spartans Illustrated
Recruiting Writer

Last weekend, Michigan State hosted recently-offered Cartersville, Georgia cornerback Jordyn Woods for his first visit to East Lansing.

Woods came to campus for MSU's junior day event on Feb. 3.

Following his trip, Spartans Illustrated caught up with Woods to discuss his visit and get his thoughts on MSU's program.

"It was good overall," Woods told Spartans Illustrated about how his experience in East Lansing.

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