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Which football players will the Spartans be hosting on campus this weekend?

Dylan Callaghan-Croley • Spartans Illustrated
Recruiting Writer

While it will be a generally quiet weekend for Michigan State football, the Spartans will be hosting a pair of prospects on campus for official visits. Below, Spartans Illustrated previews the visits for both players and what the Spartans' chances are at landing both players.

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