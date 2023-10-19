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Red Cedar Radar: Michigan Preview

Sydney Padgett • Spartans Illustrated
Staff Writer and Podcast Host

Sydney is joined by Chase Glasser, Spartans Illustrated contributor and Michigan alumnus, to break down Michigan on offense and defense, share some players to watch and look ahead to the matchup between UM and Michigan State.

Check out this preview to get all the information you need to know before this rivalry matchup on Saturday at 7:30 p.m. Eastern Time (NBC).

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