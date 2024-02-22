Advertisement
News More News
ago basketball Edit

Red Cedar Radar: Iowa recap and Ohio State preview

Michigan State's Coen Carr, center, is surrounded by Iowa's defense during the first half on Tuesday, Feb. 20, 2024, at the Breslin Center in East Lansing.
Michigan State's Coen Carr, center, is surrounded by Iowa's defense during the first half on Tuesday, Feb. 20, 2024, at the Breslin Center in East Lansing. (Nick King/Lansing State Journal / USA TODAY NETWORK)
Sydney Padgett • Spartans Illustrated
Staff Writer and Podcast Host

Paul Fanson, Brendan Moore and I get together to break down Michigan State's lackluster performance at home against Iowa and look ahead to the Spartans' game against Ohio State.

Most importantly, Paul gives some numbers about seeding for the Big Ten Tournament and the NCAA Tournament.

Listen:

Advertisement

Watch:

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement