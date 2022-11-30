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Photo Gallery: Indiana vs. Michigan State football - Senior Day

Marvin Hall • SpartansIllustrated
Photographer

Michigan State was defeated by Indiana in double overtime by a final score of 39-31 on Nov. 19.

Below is a gallery from the Senior Day game. All photos are credited to Marvin Hall/Spartans Illustrated.


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