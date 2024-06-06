PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Locked On Spartans: Changes coming in run game, defensive schemes
Matt Sheehan
•
Spartans Illustrated
Staff Writer
Football whiz Al Karsten joins the show to offer his knowledge on all things Michigan State football. From last year's run game to this upcoming fall, what will the biggest differences be and how will running backs Nate Carter and Kay'Ron Lynch-Adams benefit from them?
We also take a gander at Joe Rossi's defensive scheme, how it's designed to make life miserable for younger offensive linemen and quarterbacks, and take a peek at what will make Wayne Matthews III an important player.
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxMTUiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL21pY2hpZ2Fuc3RhdGUucml2
YWxzLmNvbS9uZXdzL2xvY2tlZC1vbi1zcGFydGFucy1jaGFuZ2VzLWNvbWlu
Zy1pbi1ydW4tZ2FtZS1kZWZlbnNpdmUtc2NoZW1lcyIsCiAgICBjc19mcGlk
OiAnKm51bGwnLAogICAgY3NfZnBpdDogJypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwZG06
ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGR0OiAnKm51bGwnCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0
aW9uKCkgewogICAgdmFyIHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJz
Y3JpcHQiKSwgZWwgPSBkb2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgi
c2NyaXB0IilbMF07IHMuYXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0
aGUgZXZlcmdyZWVuIHZlcnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhh
dmUgdGhlIGxhc3QgdmVyc2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlp
bWcuY29tL2N4L3Z6bS9jcy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2Vy
dEJlZm9yZShzLCBlbCk7CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+
CiAgPGltZyBzcmM9Imh0dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29t
L3A/YzE9MiZjMj03MjQxNDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGbWljaGlnYW5z
dGF0ZS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRmxvY2tlZC1vbi1zcGFydGFucy1j
aGFuZ2VzLWNvbWluZy1pbi1ydW4tZ2FtZS1kZWZlbnNpdmUtc2NoZW1lcyZj
NT0yMDIyNzMzMTE1JmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3Nj
cmlwdD4KPCEtLSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==