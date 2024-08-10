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Dr. Green and White Preseason Football Analysis: Michigan State's Schedule
Paul Fanson
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Spartans Illustrated
Staff Writer
I am a 1998 graduate of MSU in Chemical Engineer and I earned a Ph.D. from Purdue in 2002. In my day job I work on advanced automotive technology, but I enjoy writing about sports analytics.
In part one of this year's math-based preseason analysis of the college football season, we took a look back at the 2023 season. Through that analysis, we learned about the historical accuracy of p...
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