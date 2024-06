Michigan State has added to the class of 2025 on special teams. The Spartans received a preferred walk-on commitment from long snapper Jack Wills on Tuesday. “I love everything about Michigan State,” Wills told Spartans Illustrated. “I can’t wait to be a part of this change. Go Green!”

He announced his decision to commit to Michigan State on social media after he visited campus last weekend. Additionally, co-special teams coordinator and rush ends coach Chad Wilt visited the Hudsonville, Michigan native at his school back in May, and Willis has taken other official visits to East Lansing previously as well.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QcmFpc2UgR29kISBUaGFuayB5b3UgdG8gZXZlcnlvbmUgd2hvIGhh cyBzdXBwb3J0ZWQgbWUgaW4gdGhpcyBqb3VybmV5ISEgU1RBWUlORyBIT01F 4oCmLiBHTyBHUkVFTvCfn6LimqrvuI88YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0NvYWNoQmVnbmFsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2Fj aEJlZ25hbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaGFk V2lsdD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2hhZFdpbHQ8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2JUaGVTdGFibGU/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QEtiVGhlU3RhYmxlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL01hc29uUnVkZHk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QE1hc29uUnVkZHk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v S29ybmJsdWVLaWNraW5nP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBLb3JuYmx1 ZUtpY2tpbmc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTUll eHBvc3VyZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATUlleHBvc3VyZTwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9IdWRzeWZvb3RiYWxsP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBIdWRzeWZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01TVV9Gb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5ATVNVX0Zvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL01pY2hGQkZyZW56eT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5ATWljaEZCRnJlbnp5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL21pa2lja2FjYWRlbXk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QG1pa2lj a2FjYWRlbXk8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTVNV RkJSZWNydWl0aW5nP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNU1VGQlJlY3J1 aXRpbmc8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9SZkU1aVVGRG1UIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vUmZFNWlVRkRtVDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKYWNr IFdpbGxzIDXirZDvuI8gKEBKYWNrV2lsbHMyMDI1KSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0phY2tXaWxsczIwMjUvc3RhdHVzLzE4MDU2Njc4 NTA5NDc4MDk0MTg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyNSwgMjAy NDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

As of now, Wills will be a preferred walk-on, according to Spartans Illustrated sources. He received that preferred walk-on offer back in April. The in-state product had other offers from Central Michigan and Syracuse. Wills is ranked No. 2 in Kornblue Kicking’s ranking of underclassmen long snappers. The 6-foot-2, 210-pound Wills is just one of three five-stars in the Kornblue Kicking rankings for underclassmen. To view Michigan State's 2025 recruiting class, click here.