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2024 four-star LB Kamar Mothudi sets Michigan State official visit

Dylan Callaghan-Croley • Spartans Illustrated
Recruiting Writer

Kamar Mothudi, a 2024 four-star linebacker, has shared his official visit plans with Spartans Illustrated. He will be taking a trip to East Lansing and several other locations as well.

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