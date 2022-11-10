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SpartanMag LIVE! Revving up for Rutgers and recruiting weekend

Jim Comparoni • SpartanMag
Publisher
@JimComparoni
Comparoni has covered Michigan State football and basketball since 1988, began work at SPARTAN Magazine in 1993, created SpartanMag.com in 1998, became owner/publisher in 2002.

East Lansing, Mich. - SpartanMag.com publisher Jim Comparoni takes your questions on Michigan State football, basketball and recruiting in this week's edition of SpartanMag LIVE!

His week, Comparoni welcomes SpartanMag.com recruiting reporter Jason Killop to talk about this week's recruiting vistitors and key targets. Also, Ron "Big Moobie" Armstrong discusses Michigan State's victory over Ilinois with a look ahead to Rutgers.


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