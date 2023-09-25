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Red Cedar Radar: Michigan State versus Maryland Game Recap

Michigan State kicker Jonathan Kim attempts a field goal versus Maryland.
Michigan State kicker Jonathan Kim attempts a field goal versus Maryland. (Marvin Hall - Spartans Illustrated)
Sydney Padgett • Spartans Illustrated
Staff Writer and Podcast Host

Brendan Moore and I recap Michigan State's loss to Maryland, look ahead to the next game on the road versus Iowa and give some information about what changes may occur to the roster once Mel Tucker's termination is final.

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