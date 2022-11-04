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The Pre-Snap Read: Michigan State vs Illinois

Jim Comparoni • SpartanMag
Publisher
@JimComparoni
Comparoni has covered Michigan State football and basketball since 1988, began work at SPARTAN Magazine in 1993, created SpartanMag.com in 1998, became owner/publisher in 2002.

East Lansing, Mich. - Jim Comparoni's deep dive into the latest on the Spartans, plus the matchups within the Michigan State vs Illinois game: The Pre-Snap Read.

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