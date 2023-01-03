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Keon Coleman no longer playing basketball at MSU

Keon Coleman driving to the basket; photo courtesy of © Nick King/Lansing State Journal / USA TODAY NETWORK
Keon Coleman driving to the basket; photo courtesy of © Nick King/Lansing State Journal / USA TODAY NETWORK (© Nick King/Lansing State Journal / USA TODAY NETWORK)
Justin Miller • Spartans Illustrated
Recruiting Writer
@justinmiller_16

Keon Coleman's time with the Michigan State basketball program has come to an end. MSU basketball coach Tom Izzo announced on Tuesday that after a long discussion with the standout wide receiver, they "came to the joint decision" for Keon to focus on football.

Coleman didn't make his way back to the basketball team until Dec. 26 and only suited up for the Dec. 30 game against Buffalo, although he never checked into the game.

"I love Keon and have such great admiration for him, but I also want what is best for him and his future," Izzo said. "I'm glad we agreed that this was the best plan of action moving forward."

The Michigan State basketball team resumes Big Ten play Tuesday night at home against Nebraska. To preview the matchup:

To learn more about the status of the Michigan State basketball team and overall Big Ten, Spartan Illustrated sat down with Tom Izzo in an exclusive interview:

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