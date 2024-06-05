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Hawaii 2025 center Houston Kaahaaina-Torres recaps official visit to MSU
Brendan Moore
•
Spartans Illustrated
Staff Writer
The new
Michigan State coaching staff led by head coach Jonathan Smith landed two Hawaiian players in the 2024 recruiting class – four-star offensive lineman Rustin Young and three-star defensive end Kekai Burnett.
The Spartans don’t seem shy about attempting to make the Hawaii to East Lansing pipeline continue into the 2025 recruiting class.
Honolulu native
Houston Kaahaaina-Torres took an official visit this past weekend to Michigan State and the offensive center is proud of his Hawaiian roots.
Following the trip, Kaahaaina-Torres recapped the experience with
Spartans Illustrated and spoke about the importance of representing his home state.
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"Hawaii high school football has a history of very physical and aggressive play, but also playing with a high IQ football,” Kaahaaina-Torres told Spartans Illustrated. “Guys like Olin Krutz, Dominic Raiola, Samson Satele, Nate Herbig just to name a few have laid the foundation and the blueprints for us to be successful at the next level. I play my position with all those guys on my mind."
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