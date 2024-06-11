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2026 four-star QB Michael Clayton II impressed with MSU's family atmosphere
Brendan Moore
•
Spartans Illustrated
Staff Writer
Michigan State extended offers to multiple unofficial visitors on Monday, including class of 2026 four-star pro-style quarterback Michael Clayton II, who stands at 6-foot-4 and weighs 195 pounds.
Following the scholarship offer and visit, Clayton spoke to Spartans Illustrated about the trip and what the offer from MSU meant to him.
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