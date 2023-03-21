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football
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2025 four-star QB Ryan Montgomery discusses 'amazing' Michigan State visit
Ryan O'Bleness
•
Spartans Illustrated
Managing Editor
Michigan State is already putting in the work and building a strong relationship with 2025 four-star quarterback Ryan Montgomery. The Spartans hosted Montgomery and his family for an unofficial visit on Tuesday.
The 6-foot-3, 215-pound signal-caller from Findlay, Ohio was impressed with what he saw in East Lansing.
"The visit was nothing short of amazing," Montgomery said.
Montgomery ranks as the No. 8 pro-style quarterback, No. 2 player in the state of Ohio and No. 97 overall prospect in the 2025 class.
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