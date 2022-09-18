News More News
{{ timeAgo('2022-09-18 00:53:19 -0500') }} football Edit

Tucker: 'We're going to have a better football team next week'

Jim Comparoni • SpartanMag
Publisher
@JimComparoni
Comparoni has covered Michigan State football and basketball since 1988, began work at SPARTAN Magazine in 1993, created SpartanMag.com in 1998, became owner/publisher in 2002.

Seattle - Mel Tucker's postgame press conference following Michigan State's 39-28 loss at Washington on Saturday night.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}