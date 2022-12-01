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Red Cedar Radar: What went wrong for Michigan State football in 2022?

Michigan State Spartans head coach Mel Tucker reacts from the sideline during the fourth quarter against the Penn State Nittany Lions at Beaver Stadium.
Michigan State Spartans head coach Mel Tucker reacts from the sideline during the fourth quarter against the Penn State Nittany Lions at Beaver Stadium. (Matthew OHaren-USA TODAY Sports)
Brad LaPlante and Sydney Padgett
Podcast Hosts

In the first episode of Red Cedar Radar, hosts Brad LaPlante and Sydney Padgett break down Michigan State's demoralizing 2022 football season.

Guest Chase Glasser, a Spartans Illustrated film analyst, joins the show to break down what worked for MSU this season and what didn't. We'll also discuss MSU basketball and the Phil Knight Invitational.

Listen to the podcast episode below.

The podcast is also available on Apple Podcasts, Anchor and many more. Viewers interested in watching rather than listening can subscribe to the new Spartans Illustrated YouTube channel. Watch the episode below.

We'll be taking questions for a Q&A in upcoming episodes. Shoot them below or email redcedarradar@gmail.com.

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