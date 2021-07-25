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Notes from Michigan State's last prospect camp of 2021

Jason Killop • SpartanMag
Staff

Michigan State hosted their last camp of 2021 on Sunday, July 25. Here are some of the recruits in that were attendance:

The biggest name in attendance was 2023 high four-star QB Dante Moore from Detroit King. Moore impressed as usual in drills, and then in a 7v7 setting. Michigan State was Moore’s first visit out of both dead periods this summer. Moore will be heading out west now for a trip including a visit to Oregon.

Another top quarterback in attendance was 2025 Bryce Underwood. The Belleville (MI) High quarterback already holds offers from Michigan State, and some others, and impressed again today. He will definitely be on the Spartans' radar going forward.

Underwood also stuck around after the camp to speak with the Michigan State coaches and tour the facilities.

Grayson Loftis is a quarterback out of Gaffney (S.C.) High who came up and performed well today. Although Loftis does not hold a Michigan State offer yet, he does hold offers from Georgia, Kentucky, West Virginia, and a few others. Michigan State will likely monitor Loftis' junior film after seeing him at camp.

The Midland (TX) Lee quarterback made the trip up already holding two offers from Kansas and Illinois State. Davila was invited up by the Michigan State staff and preformed well. He will be a quarterback to watch in 2024 should he have a big sophomore season.

Isaiah Marshall is another in-state quarterback who was in attendance today. Marshall holds offers from Michigan, Maryland, Kentucky, Mississippi, and more. Michigan State has not offered yet but has seen him throw live a few times now. The Spartans will be active in this recruitment going forward.

The 6-foot-7, 300-pound offensive tackle holds offers from Indiana, Toledo and Kent State. Following camp, he has firmly planted himself on the Michigan State radar for 2023 with his large frame and athleticism.

Jimmy Liston is an interior offensive lineman Michigan State likes and is keeping an eye on. Penn State, Arizona State, Ole Miss and others have offered and word is that Penn State is watching closely. Liston was at the camp and worked with Chris Kapilovic all day. Liston will be one to watch as Michigan State is serious about evaluating him going forward.

The younger brother of Michigan State offensive lineman Ethan Boyd was at the camp this Sunday. The 6-foot-3 athlete holds one offer from Central Michigan as of now, but will be a name to watch in the future.

The 2023 6-foot-8, 295-pound offensive tackle has a long frame with good athleticism. Thomason moved well at camp and impressed assistant head coach, offensive line coach, and running game coordinator Chris Kapilovic. Thomason has a near 7-foot wingspan and holds offers from Iowa State, Texas Tech, and Colorado State.

Georgia defensive tackle that holds zero offers as of now, but made the trip up to East Lansing to show his skills. He also camped at Pitt and Clemson this summer.

European group takes on East Lansing

A group of European recruits made their way coming from Germany, Norway, Poland, France and other countries traveling with PPIRE Recruits. They are taking a summer college tour where they stopped at Michigan State. So far one recruit, Kofi Taylor-Brooks is the only to receive an offer. Taylor-Brooks is a 6-foot-3, 230-pound class of 2022 linebacker, Michigan State is his first reported power five offer.

The other recruit pictured is 2023 LB Amaru Onyebuchi Chikeme. The 6-foot-2, 230-pound linebacker is a class of 2023 recruit and holds zero offers so far.

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